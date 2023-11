Nocoj deželni shod za mir na Bližnjem vzhodu

»Generalna skupščina Združenih narodov je glasovala za takojšnje in trajno premirje na Bližnjem vzhodu. Predlog je podprlo 120 držav, 14 je bilo proti, 45 pa vzdržanih. Med vzdržanimi je bila tudi Italija. A ne v našem imenu!« Z željo, da bi v Gazi zavladal mir bo danes ob 17. uri s Trga Libertà krenil deželni shod, ki ga prireja društvo Salaam Otroci oljke v sodelovanju z organizacijami ARCI, Alister, Link, odborom za mir in sožitje Danilo Dolci, Komunistično stranko, Stranko mladih komunistov, odborom NoGreenpass, podlonjerskim ljudskim domom G. Canciani, sindikatoma USB in COBAS, tržaško islamsko skupnostjo, palestinsko skupnostjo iz Veneta in drugimi somišljeniki.

