Nocoj pričetek cikla srečanj Olje, ali te poznam?

Danes ob 20. uri bo v srenjski hiši v Borštu potekal prvi dogodek iz cikla Olje, ali te poznam?, ki ga pripravljajo oljkarji iz Brega v sodelovanju s Srenjo Boršt in Društvom oljkarjev Slovenske Istre (DOSI). Med pobudniki današnjega večera je mladi oljkar iz Boršta Erik Petaros, član upravnega odbora DOSI-ja, ki je prepričan, da je nenehno izpopolnjevanje nujno za kakovosten pristop do obdelovanja oljk in kakovostno rast ekstra deviškega oljčnega olja.

Dogodek bo sestavljen iz dveh delov. V uvodnem, teoretičnem delu, bodo udeleženci spoznali osnove senzoričnega ocenjevanja oljčnega olja in metode prepoznavanja njegovih značilnosti. Sledil bo praktični del oziroma degustacija vzorcev, ki jih bodo prinesli sami udeleženci strokovnega posveta. Vzorce bodo pokusili in ocenili priznani strokovnjaki Vasilij Valenčič, Viljanka Vesel, Teja Hladnik, Aleksander Jevnikar in Danilo Markočič, ki bo na dogodku nastopil tudi kot predsednik DOSI-ja. Udeleženci bodo tako prejeli poglobljeno mnenje izkušenih degustatorjev z dolgoletnimi izkušnjami na domači in mednarodni ravni.

Pobuda izhaja iz potrebe po večjem povezovanju oljkarjev s tržaškega območja in želje po strokovni izmenjavi znanja v času, ko pridelava kakovostnega ekstradeviškega oljčnega olja postaja vse zahtevnejša zaradi tehnoloških in podnebnih sprememb. Posebnost dogodka je tudi v tem, da spodbuja neposredno izmenjavo izkušenj med oljkarji in odpira prostor za pogovor o izzivih in priložnostih sodobnega oljkarstva. Pobuda pomeni začetek širšega povezovanja v skupnosti, ki jo druži ljubezen do oljk in spoštovanje do avtohtone istrske belice. Namen ni le strokovno izpopolnjevanje, ampak tudi utrjevanje vezi med pridelovalci iz različnih vasi, ki se vsak po svoje trudijo ohranjati in nadgrajevati oljkarsko tradicijo.

Večer bo tudi priložnost za razdelitev najnovejše številke glasila Oljka, v katerem oljkarsko društvo redno objavlja strokovne tekste, intervjuje in prispevke svojih članov. Organizatorji pa že napovedujejo nove aktivnosti: novembrsko srečanje ob mladem olju, predavanje o gnojenju oljk januarja 2026, februarja istega leta pa še tečaj obrezovanja. Vse bodo potekale v sodelovanju z DOSI-jem in bodo dostopne vsem zainteresiranim iz širšega zamejskega prostora.