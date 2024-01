Nocoj uvod z dvojno projekcijo filma Raduja Judeja

S projekcijo filma romunskega kandidata za tujejezičnega oskarja se bo nocoj uradno začel 35. Tržaški filmski festival. Ne pričakuj preveč od konca sveta, za katerega je režiser Radu Jude, prejel posebno nagrado žirije na lanskem festivalu v Locarnu, bodo predvajali ob 18. in 21. uri. Dvorana gledališča Miela, v kateri bodo potekali prvi festivalski dnevi, je namreč premajhna, da bi sprejela vse prijatelje Trieste film festivala.

Odkar je Občina Trst dala porušiti dvorano Tripcovich, ki je bila v zadnjih desetletjih dom festivala, ima TsFF težave s pridobivanjem ustreznih prostorov. Zato bo nocojšnjemu otvoritvenemu filmu v torek v gledališču Rossetti sledil še eden - Zelena meja Agnieszke Holland. Od 23. januarja se namreč festivalsko dogajanja seli v dvorano deželnega stalnega gledališča in bližnjo kinodvorano Ambasciatori.

Nocojšnji, 163 minut dolg, otvoritveni film Ne pričakuj preveč od konca sveta pripoveduje zgodbo Angele, ki po gradbiščih Bukarešte išče nastopajoče za video o varnosti na delu. Naročila ji ga je neka multinacionalka in ko eden od intervjuvancev razkrije, da je za njegovo nesrečo soodgovoren delodajalec, nastane pravi škandal ... Kot so zapisali organizatorji, je film poln ironije in je neke vrste esej o samem filmu, potrjuje pa genialnost romunskega režiserja Judeja, ki je pred leti že prejel zlatega medveda v Berlinu.

Tržaški filmski festival je vodilni italijanski festival srednje- in vzhodnoevropskega filma. V dobrem tednu dni (zaključil se bo 27. januarja) bo na ogled bogat izbor filmov, tako v tekmovalnem programu (celovečerni, dokumentarni in kratkometražni filmi) kot v raznih retrospektivah, homažih in na posebnih projekcijah. Selektorji z umetniško vodjo Nicoletto Peroni na čelu, so izbirali med 700 kratkometražci, več kot 300 dokumentarci in prav tolikimi celovečerci in 35 držav. Filmi, ki se potegujejo za nagrade, bodo od srede dalje na ogled v kinu Ambasciatori in gledališču Rossetti. Vse projekcije bodo v izvirniku z italijanskimi podnapisi. Ljubitelji filma pa se lahko od jutri v gledališču Miela prepustijo zlasti sodobni nemški kinematografiji iz sekcije Wild roses (Divje vrtnice).

V nedeljo Turkov film, v četrtek slovenski dan

Na tržaškem filmskem festivalu tradicionalno posvečajo posebno pozornost slovenskemu filmu. Tako je tudi letos. V nedeljo ob 11. uri bo slovensko prisotnost vpeljal Tržačan Martin Turk s celovečernim dokumentarno-igranim filmom Kino Volta, ki bo v Mieli dočakal svetovno premiero. Ostali slovenski filmi pa bodo na sporedu 25. januarja, in sicer celovečerca Opazovanje Janeza Burgerja in Cent’anni (Sto let), dokumentarni prvenec Maje Doroteje Prelog, ter kratkometražca Kako sem se naučila obešati perilo Barbare Zemljič ter Morje med nama Luna Sevnika.