Noše gredo na Barcolano

Sredi 19. stoletja je bil Veliki trg videti nekoliko drugačen kot danes. Na podlagi oblačil, s katerimi je slikar Marco Moro leta 1854 upodobil obiskovalce trga, pa lahko sklepamo, da so na njem sobivali različni narodi. To je sporočilo spominske razglednice, ki jo bodo danes in jutri, okvirno med 15. in 18. uro, slovenske tržaške noše delile mimoidočim na Velikem trgu, kjer tačas, kot znano, domuje naselje Barcolana. Zamisel se je porodila v sklopu projekta Ženska duša v barvi in vezenini, ki ga vodi SKD Rdeča zvezda, vabljene pa so vse noše. Obiskovalce Barcolane želijo ozavestiti, da so noše, zlasti mandrijerske, doma tudi v mestu in ne samo na Krasu ali v Bregu.