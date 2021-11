V prostorih doma za starejše občane pri Fernetičih bodo najkasneje v ponedeljek odprli nov center za brise, kjer bo vsakomur omogočeno testiranje po vsej verjetnosti s hitrimi antigenskimi testi.

Dobrodošlo novico je sporočila repentabrska županja Tanja Kosmina, ki je poudarila, da si občina že nekaj časa prizadeva, da bi svojim občanom – a ne samo njim – ponudila dodatno in tačas marsikomu potrebno storitev. Lekarne so namreč polne dela in čakalne liste za odvzem brisa se daljšajo iz dneva v dan. Marsikdo je zato poiskal alternativo pri sosedih in se vsak dan odpelje do Kopra, na primer, kjer brez večjega čakanja opravi bris in pridobi ustrezno covidno potrdilo.

Center je skoraj nared, samo še nekaj dokumentov morajo urediti z zdravstvenim podjetjem Asugi, potem pa bo stvar takoj stekla. »Nedvomno gre za koristno storitev za celotno občino in za vse, ki to potrebujejo,« je ocenila županja Kosmina, ki si bo najbrž že danes ogledala urejene prostore centra in se pogovorila z upraviteljem doma Riccardom Rosco. V kratkem bomo torej izvedeli še za delavnik centra, za teste, ki jih bodo tam opravljali, in ali se bo treba nanje predhodno naročiti.