Nov direktor v tržaški škofijski Karitas

Vrtinec imenovanj s strani novega tržaškega škofa Henrika Trevisija je včeraj prinesel tudi novega direktorja tržaške škofijske Karitas. Alessandro Amodeo se po devetih letih poslavlja od vodenja te dobrodelne ustanove in bo odslej na čelu župnije pri Svetem Ivanu. To mesto bo uradno prevzel v začetku novembra, in sicer za obdobje devetih let. Na tem položaju bo nasledil Sergia Frausina, ki ga je škof imenoval za novega škofijskega vikarja za kulturo (namesto Ettoreja Malnatija).

Trevisi se je Amodeu zahvalil za velikodušnost, ki ga je označevala med dolgim vodenjem Karitas in poudaril, da se je znal znajti tudi v nepričakovanih težavah in jim iznajdljivo kljubovati.

Direktorsko mesto tržaške škofijske Karitas prevzema jezuit Giovanni La Manna, ki je med drugim v Rimu vodil jezuitski center Astalli (Jesuit Refugee Service - JRS), kjer pomagajo prosilcem za azil. Ravno izkušnje na tem področju so bile odločilne za prevzem nove vloge. Tržaški škof je izpostavil, da se Trst nahaja na balkanski begunski poti in se je v mestu zato potrebno soočati s številnimi migranti, ki prihajajo tod mimo in jim še nismo znali primerno pomagati.

Pristavil pa je obenem, da vprašanje migrantov ni edino, ki potrebuje nujno rešitev. Trst se namreč spopada z novimi oblikami revščine, ki jim je treba namenjati potrebno pozornost in se jim približevati z radodarnostjo.