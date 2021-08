Nov korak na poti do beatifikacije p. Corteseja

Po zaslugi Svetega sedeža je bil storjen nov korak na poti do beatifikacije redovnika minorita s Cresa p. Placida Corteseja, ki je leta 1944 umrl za posledicami mučenja na sedežu Gestapa v Trstu. Papež Frančišek je namreč danes izdal dovoljenje, da papeška kongregacija za zadeve svetnikov izda uredbo, na podlagi katere bodo dosedanjega Božjega služabnika p. Corteseja odslej naslavljali s častitljivim Božjim služabnikom. Poleg Corteseja je Vatikan prižgal zeleno luč še za dve drugi častitljivi Božji služabnici, in sicer za Mario Cristino Cella Mocellin ter Enrichetto Beltrame Quattrocchi. Vest so sporočili tako iz vatikanskega tiskovnega urada kot iz tiskovnega urada založništva Messaggero di Sant’Antonio iz Padove, kjer je med drugo svetovno vojno pokojni minorit deloval in urejeval tudi tamkajšnje istoimensko glasilo.

Papež Frančišek je torej prepoznal »junaške kreposti« p. Placida Corteseja, ki se je rodil na Cresu 7. marca leta 1907 in vstopil v minoritski red, med drugo svetovno vojno pa je pomagal tako slovenskim in hrvaškim internirancem v taborišču Chiesanuova kot tudi številnim Judom in ubežnim zavezniškim vojakom ter drugim antifašističnim preganjancem, obenem je bil član obveščevalne mreže jugoslovanske kraljeve vojske, ki je pod vodstvom Vladimirja Vauhnika in Anteja Anića zbirala informacije za zahodne zaveznike. 8. oktobra 1944 so p. Corteseja nacisti z zvijačo aretirali v Padovi in ga prepeljali v Trst, kjer so ga v kletnih prostorih sedeža zloglasne politične policije Gestapo in poveljstva SS zasliševali in mučili, vendar okupatorjem ni nič povedal. Za posledicami mučenja je tam 15. novembra 1944 umrl, njegove posmrtne ostanke pa so najverjetneje sežgali v Rižarni. Škofijski postopek za njegovo beatifikacijo se je začel v Trstu 29. januarja 2002 in tam 15. novembra 2003 s svečanostjo v Rižarni tudi zaključil, zatem je dokumentacijo prevzel Rim. Od takrat ima p. Placido Cortese kot kandidat za beatifikacijo naziv Božji služabnik, zdaj pa je še stopnjo više, se pravi častitljivi Božji služabnik, medtem pa mu je leta 2018 predsednik republike Sergio Mattarella posmrtno podelil zlato medaljo za civilne zasluge, januarja letos pa so pred baziliko sv. Antona v Padovi v njegov spomin tudi položili spotikavec.