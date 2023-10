Nov krvav dogodek v Trstu

Le par dni po krvavem dogodku v stanovanju na Trgu De Gasperi, kjer je ženska po hudem prepiru zabodla partnerja, je sinoči v Ulici Sant’Anastasio prišlo do podobne drame, kjer sta po drugem hudem prepiru resne rane utrpeli osebi.

Po prvih podatkih naj bi šlo za iraška državljana, ki naj bi se iz še nepojasnjenih razlogov sprla na ulici. Očitno je tudi tu na plan stopil kak nož in oba oba vpletena v prepir sta se ranila. Ena oseba naj bi utrpela kar hude rane, zaradi česar so jo reševalci službe 118, ki so prihiteli, potem ko je na prizorišče prišla karabinjerska izvidnica, prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. Sprva so se zdravniki zbali za njeno življenje, pozneje pa je prišla vest, da naj bi zdravstveno stanje ne bilo tako hudo. Druga oseba je utrpela manj resne poškodbe.

Kaj je botrovalo nasilnemu dogodku, pa morajo sile javnega reda, ki so se na kraj dogodka podale v večjem številu, šele preiskati.