Nov tečaj nastopanja in gledališča za mlade

V Trstu ponovno oživljajo slovensko gledališko šolo. Za to bo poskrbel Slovenski izobraževalni konzorcij Slovik v sodelovanju z Društvom Slovensko gledališče (DSG), domovala pa bo v tržaškem Kulturnem domu, kjer deluje Slovensko stalno gledališče (SSG). Projekt Javno nastopanje in gledališka šola pa ni namenjen izključno bodočim gledališčnikom in ljubiteljem gledališča, temveč vsakemu, ki se želi izboljšati v javnem nastopanju in izražanju v slovenščini.

»Prej ali slej se vsak znajde v položaju, ko mora spregovoriti v javnosti. Lahko se to zgodi v službi, v šoli, v sklopu kakega javnega dogodka in še marsikdaj, zato smo se odločili, da ponudimo tečaj javnega nastopanja,« je na včerajšnji predstavitvi projekta v Kulturnem domu dejala predsednica konzorcija Slovik Martina Budin. Kako bo tečaj potekal, sta ob njej pojasnili predsednica DSG Ksenija Majovski in koordinatorka projekta Elena Husu.

Dvojica gledaliških igralcev

Tečaj, ki je odprt mladim med 16. in 30. letom starosti, izvajajo v okviru projekta Spretno rasti, podpira ga tudi Dežela FJK, soudeleženi pa so mnogi partnerji. Projekt temelji na dveh glavnih modulih in vključuje tako redna srečanja (v torkih med 17. in 20. uro) kot delavnice, ki bodo omogočale pridobivanje praktičnih veščin in teoretičnega znanja. Srečanja bosta vodila akademski igralec in nekdanji profesor na ljubljanski AGRFT Boris Ostan ter akademska igralka iz SNG Nova Gorica Ana Facchini.