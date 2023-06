Nov udarec tihotapcem migrantov

The end oziroma konec. Tako so italijanski varnostni organi poimenovali novo mednarodno kriminalistično preiskavo tihotapljenja nezakonitih migrantov, ki je med ponedeljkom in torkom za zapahe spravila deset oseb, druge tri pa priklenila v hišni pripor; dodatnih trinajst osumljencev pa se je znašlo na spisku, ki se bo sedaj – vsaj tako ocenjujejo preiskovalci – še razširil. Gre za kosovske oziroma albanske državljane.

Preiskava se je začela leta 2022 sočasno na italijanski in slovenski strani nekdanje meje, potem ko sta policiji na meji pri Pesku redno beležili nočne prehode določenih avtomobilov. »Navadno sta bila to dva – prvi je imel nalogo izvidnice, v drugem pa so se peljali migranti,« je danes na tržaškem sodišču novinarjem razkril tržaški tožilec Antonio De Nicolo, ki je potrdil, da gre uspeh operacije pripisati odličnemu sodelovanju s slovensko in hrvaško ter francosko, kosovsko in albansko policijo ter kriminalisti iz Padove, Bologne, Reggio Emilie.

Preiskovalci so v tem času prišli na sled kriminalistični združbi s stalnim bivališčem v Trstu. »Dejansko gre za družino Miftaraj, na čelu katere je stal mladi Fitim, ki je z deseterico koordiniral prevoze migrantov od hrvaške do italijanske meje oz. spodbujal nezakonito priseljevanje po balkanski poti,« je dodal vodja preiskave, namestnik tožilca Massimo De Bortoli.

Navadno je prevoz potekal tako, da sta se vozili odpeljali na mejo med Slovenijo in Hrvaško. Vodniki so izstopili in dohiteli migrante, ki so jih čakali po gozdovih. Od tod so nadaljevali deloma peš – kaže, da so bili vodniki med hojo včasih nasilni in so pretepali utrujene migrante, ki so le s težavo hodili. Ponujali so jim energetske pijače, otrokom pa vsiljevali uspavalna sredstva, da ne bi med potjo sitnarili in izdali njihov prehod. Pri Pomjanu so migrante posedli po vozilih in jih odpeljali do tržaške periferije, medtem ko so vodniki sedli v druge avtomobile.

Za vsakega migranta so vodniki prejeli 200-250 evrov. Policija je od začetka leta 2022 zabeležila 32 prevozov, v katerih je meje nezakonito prešlo več stotin migrantov.