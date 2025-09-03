Nova aplikacija za ljubitelje ulične umetnosti

Ulični umetniki, ki na tržaških ulicah navdušujejo mimoidoče, bodo svoj poklic po novem lažje opravljali z aplikacijo Openstage. Slednjo je ustvaril Stefano Frosi, novost je včeraj v palači Gopčević predstavil z odbornikom Občine Trst za kulturo Giorgiom Rossijem in Simono Barbetti, ki je na tržaški občini odgovorna za prirejanje kulturnih in športnih dogodkov.

Aplikacija, ki jo je že mogoče prenesti na mobilne telefone, ponuja celo vrsto koristnih storitev. Ulični umetniki si morajo najprej ustvariti uporabniški profil. Na aplikaciji lahko napovejo svoje nastope na tržaških ulicah in delijo povezave do svojih profilov na socialnih omrežij. Obenem lahko z drugimi uporabniki delijo natančno lokacijo nastopov.