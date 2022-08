Nova nesreča v pristanišču

V tržaškem pristanišču se je včeraj ponesrečil delavec. Novico je sinoči sporočila koordinacija pristaniščnikov CLPT in zatrdila, da je to že tretja nesreča v zadnjih desetih dneh. Delavec si je poškodoval nogo, potem ko ga je povozila prikolica za valje. Ponesrečenec naj bi bil zaposlen pri Agenciji za pristaniško delo (ALPT), ki deluje znotraj tržaškega pristanišča, nesreča se je pripetila na terminalu Samer. CLPT poziva delavce, naj se ne odpovejo varnosti pri delu, podjetja pa, naj spoštujejo varnostne predpise. Kritični so tudi do pristaniške oblasti, ki v pristanišču ni uredila zdravstvene postaje.

Delavce ALPT je medtem vznemirila tudi odločitev, naj pred vhodom na terminal Trieste Terminal Marine (TMT) ožigosajo izkaznico v avtomatih dotične družbe. Delavcem ni jasno, zakaj bi morali svoje podatke vstavljati v sistem podjetja, ki ni njihov delodajalec. Vodstvo Agencije za pristaniško delo je odločitev utemeljilo z argumentom, da je žigosanje izkaznic pomembno iz varnostnih razlogov, s čimer pa se delavci ne strinjajo.