Nova oprema in igrala za otroke iz Zgonika in Gabrovca

Na spisku občin, katerim je Dežela Furlanija Julijska krajina odobrila prošnjo za izredni prispevek za nabavo opreme šolskih poslopij, se je znašla tudi Občina Zgonik. Edina med občinami na Tržaškem bo zgoniška lahko koristila 17.544 evrov za nabavo opreme in igral za otroški vrtec v Gabrovcu in za celodnevno osnovno šolo 1. maj 1945 v Zgoniku. Novi stoli, mize in table, pa tudi omare in predalniki ter otroška avtomobilčka na pedale, šolska kolesa oz. poganjalčki, tricikli, tobogan, nogometna mreža in še kaj bi se lahko naštelo - vse to bo še v teku šolskega leta presenetilo malčke. Spisek opreme in igral, tako za notranje kot zunanje prostore, je uprava sestavila seveda v domeni z učitelji, ki so opozorili na potrebe.

Zgoniška županja Monica Hrovatin je potrdila, da se prispevka res zelo veselijo. »Seveda smo tudi sami že nameravali nabaviti kaj novega, pa je bilo v vseh teh letih skorajda nemogoče zaradi denarja, ki ni bil dostopen,« je pojasnila županja in dodala, da si vsekakor prizadevajo, da bi se prijavili na čim več deželnih razpisov, tako da bi lahko koristili še kako finančno pomoč.