Nova pokrajinska predsednica SKGZ za Tržaško je Helena Lupinc

Nova tržaška pokrajinska predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze je Helena Lupinc. 24-letno magistrsko študentko človekovih pravic na Univerzi v Londonu, so izvolili včeraj zvečer na 11. pokrajinskem kongresu SKGZ v Gregorčičevi dvorani v Ulici svetega Frančiška. Prisotni so tudi izvolili sedemdeset delegatov, ki bodo pokrajinski svet SKGZ zastopali na deželnem kongresu krovne organizacije Slovencev v Italiji. Slednji bo na sporedu 29. novembra v občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu.

Kot je povedala Helena Lupinc, bo svojo vlogo pokrajinske predsednice SKGZ za Tržaško posvetila predvsem Narodnemu domu v Ulici Filzi v Trstu. Gre za temo, ki jo je že obravnavala tudi na akademski ravni: leta 2022 je na univerzi v nizozemskem mestu Groningen diplomirala z nalogo o Narodnem domu in njegovi vlogi pri povezovanju vseh skupnosti, ki prebivajo v Trstu. »Skrajni čas je, da se o Narodnem domu sproži javna debata. Da o namembnosti stavbe razpravlja širša skupnost, ljudje, ki bodo stavbo dejansko uporabljali in ne le njihovi predstavniki,« je povedala Lupinc, Šempolajka po rodu, ki je obenem sodelavka Primorskega dnevnika, deželnega sedeža javne radiotelevizije RAI in članica Društva mladih Slovencev v Italiji DM+.

»Trst je mesto sobivanja različnih skupnosti. Povezovanje manjšin v tržaškem prostoru je izjemno pomembno. Narodni dom stoji v centru Trsta in ima torej lahko ključno vlogo pri povezovanju različnih skupnosti,« je še povedala v predstavitvi. Kot je dejala pokrajinska predsednica SKGZ, se bo v svojem mandatu zavzemala tudi za slovensko toponomastiko in vidno dvojezičnost na Tržaškem ter vzgojo in izobraževanje otrok v slovenskem jeziku. Obenem namerava s pokrajinskim odborom redno prirejati tudi debate in srečanja o aktualnih, tako lokalnih kot mednarodnih temah. Veseli se tudi vodenja ekipe tržaških pokrajinskih svetnikov SKGZ. Ti so še Martina Budin (tajnica), Martina Jazbec, Štefan Jazbec, Jana Kalc, Ilija Kocjančič, Katerina Pertot, Nina Race, Ivana Soban, Eva Stepančič in Živka Persi. Delegati so Heleno Lupinc na predsedniškem mestu izvolili z večino glasov, zanjo je glasovalo 37 od 40 prisotnih.