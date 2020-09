Nova sezona gledališča La Contrada

Odpira se zastor nad novo sezono tržaškega gledališča La Contrada. Program dvanajstih predstav so danes dopoldne predstavili na tiskovni konferenci, ki sta jo uvedla in povezovala predsednica in umetniška vodja gledališče Livia Amabilino ter ravnatelj Diego Matuchina. Pozdrav Občine Trst je prinesla odbornica pristojna za gledališča Serena Tonel, za Deželo Fjk pa je z videoposnetkom posredovala pozitivno misel odbornica Tiziana Gibelli.

V prostorih gledališč Orazai Bobbia in Dei Fabbri bodo od 1. oktobra dalje ponovno zaživeli dolgo pogrešani drame, komedije, glasbeni in plesni spektakli. Na oder bodo stopili znani in priljubljeni obrazi, pa tudi nova imena italijanske gledališke scene.

Gledalcem bodo do junija ponudili 12 predstav. Zvezda sezone bo nedvomno Ariella Reggio, ki bo sezono odprla s stand-up komedijo Ottantena, katere avtor in režiser je Davide Calabrese. Z Anselmom Luisijem bo igralka obdelala aktualno temo karantene, ki jo je kot dinamična umetnica doživljala izolirana med domačimi zidovi. Gre za prvo izmed petih domačih produkcij.