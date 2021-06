Nova sredstva za prenovo železniškega muzeja pri Sv. Andreju

Vedno bolj verjetno je, da bo kmalu stekla druga faza prenove nekdanje železniške postaje pri Sv. Andreju, kjer je v zadnjih letih domoval železniški muzej. Iz sklada za okrevanje gospodarstva naj bi vendarle prišlo 16 milijonov evrov. Ta denar bodo prejele državne Italijanske železnice oz. njihova hčerinska družba Fundacija italijanskih železnic, ki skrbi za ovrednotenje in ohranjanje železniške dediščine. Ta je pristojna tudi za oživitev tržaškega železniškega bisera, z napovedanimi finančnimi sredstvi pa nameravajo urediti med drugim tudi notranje prostore postaje in fasado, ki gleda proti morju. Ob koncu del bo vidno izboljšan družbeni vidik rabe prostora, saj bo po izvedenem projektu območje z novimi vsebinami in ureditvami postalo dinamičen, programsko bogat in družbeno živahen in prijeten prostor, zanimiv tudi za večkratni obisk.

Prva faza obnovitvenih del je stekla spomladi leta 2019, ko so delavci začeli prenavljati pročelje objekta v Ul. G. Cesare. V sklopu naložbe, vredne šest milijonov evrov, so oživeli prav vse arhitektonske dekorativne detajle poslopja, ki zastopa secesijsko arhitekturo. Sprva je bilo predvideno, da bo po koncu prve faze del stekla naslednja. A pandemija je vse obrnila na glavo in dodobra prevetrila prioritete investitorjev. Predstavniki fundacije so na začetku tega leta opozorili, da je njihova fundacija povsem odvisna od Italijanskih železnic, od podjetja, ki je v zadnjem letu zaradi omejevalnih ukrepov registriralo drastičen upad transportnih prihodkov.