Nova telovadnica mora biti nared v letu 2027

Dežela Furlanija - Julijska krajina je preklicala postopek za odvzem prispevka za gradnjo novega športnega objekta na območju Stadiona 1. maj. Novico je Primorskemu dnevniku potrdil Gorazd Pučnik, predsednik Športnega združenja Bor, ki je nosilec projekta. Po preklicu, do katerega je prišlo v poletnih mesecih, je Dežela FJK sedaj določila še nov datum za zaključek del tega novega objekta, in sicer v letu 2027.

Junija smo poročali, da je deželna direkcija za infrastrukturo (služba za urbano regeneracijo) društvu Bor sporočila, da je finančni prispevek iz leta 2017 (2,5 milijona evrov) pod vprašajem zaradi zamud pri uresničitvi projekta. Nosilcem projekta je dežela oporekala, da se pripravljalna dela, potrebna pred gradnjo, še niso začela, čeprav so ustrezno dokumentacijo vložili lani, in da je Občina Trst zavrnila gradbeno dovoljenje, kar je spremenilo termin za konec del (predviden za september 2025).

Pri ŠZ Bor so ponudili razlago, zakaj to ne drži. »Vnovič smo postregli z vsemi dokumenti in območje so si ogledali tudi deželni tehniki, da bi se prepričali, kaj je bilo doslej storjeno, in preklicali postopek,« je povedal Pučnik in namignil na že opravljena dela za ureditev prometne povezave z Vrdelsko cesto v višini liceja Prešeren. Treba je bilo samo še določiti nov termin za zaključek del, kar so dočakali.