Nova vodja Digosa za ohranjanje dialoga z vsemi

Oddelek politične policije Digos je imel v zadnjem letu veliko dela, še posebno med množičnimi demonstracijami proti covidnemu potrdilu. Še naprej bodo pozorni na vse, kar se dogaja na ozemlju, zlasti v času podražitev ter gospodarske in družbene negotovosti. Tako zagotavljata nova vodja omenjenega oddelka Rita Fabretti in kvestor Pietro Ostuni, ki jo je predstavil medijem. Njen predhodnik Fabio Zampaglione – ki mu kvestor pripisuje zaslugo, da se je v nemirnem obdobju primerno odzval na tukajšnje izzive – je pravkar prevzel vodenje Digosa v apulijskem Bariju.

Rita Fabretti je izkušena policistka, s katero je Ostuni več let sodeloval v Milanu, in sicer od samega začetka njene policijske kariere, potem ko je v Rimu diplomirala iz prava in opravila izpit za odvetniški poklic. Poudaril je, da se je vedno povsod dobro izkazala.

Kvestor je izpostavil, da se morajo pri oddelku Digos znati pogovarjati z vsemi, pri čemer je treba zagotavljati pravico do protesta, ki pa ne sme segati v svobodo preostalih prebivalcev mesta. Pri Digosu pa so imeli po lanskem burnem dogajanju opravka tudi z drugimi zadevami, nazadnje z zahtevami sindikatov ter zaposlenih v tovarni Wärtsilä, pri čemer je Ostuni poudaril, da je njihov položaj »vsem nam pri srcu«.

Rita Fabretti, ki je v Trst prispela v nedeljo, dobro ve, kakšna je bila lanska slika ob množičnih protestih, zdaj pa je treba še naprej spremljati dogajanje, še zlasti v povezavi s podražitvami, ki povzročajo nezadovoljstvo. »Ohraniti moramo dialog z občani, da razumemo trenutne družbene dinamike in delujemo čim bolj učinkovito,« je prepričana.