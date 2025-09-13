Nove generacije želijo pripraviti na izzive, povezane z varovanjem oceanov

Šola v šoli. Tako bi lahko povzeli projekt Sail and Science - Building Ocean Lovers (Jadranje in znanost - Grajenje ljubiteljev oceana), ki ga bodo med 15. in 26. septembrom izpeljali v okviru letošnje Barcolane. Za njim stojita jadralni klub SVBG in WWF AMP Miramare, uokvirjen pa je v širši program Sail Newport, ki ga v ZDA izvajajo v okviru fundacije jadralke in filantropinje Wendy Scmidt.

Podrobnosti italijanske različice projekta, s katerim želijo učencem nekaterih 4. razredov osnovnih šol približati tehnike jadranja in znanstvene elemente, so včeraj predstavili na sedežu kluba SVBG. Cilj pestrega dogajanja je pripraviti nove generacije na izzive, povezane z varovanjem morij in oceanov, so povedali na novinarski konferenci. Podrobnosti projekta je opisal podpredsednik kluba, ki organizira Barcolano, Dean Bassi. Ta je dejal, da želijo na zanimiv in inovativen način povezati znanost in šport, otroci pa bodo ti dve panogi pri njih lahko spoznavali na barkicah, ki so jih v klubu prenovili in uredili za to priložnost. Šola pod milim nebom bo v tej prvi fazi potekala štiri dni, prihodnjo spomlad pa jo nameravajo ponoviti in razširiti tudi na druge šole.