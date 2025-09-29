Nove table za lažji obisk naravnega rezervata Doline Glinščice

Naravni rezervat Doline Glinščice se lahko ponaša z novimi, lepšimi tablami. Postavitev le-teh je omogočil projekt Interreg Engreen 2, v soboto pa jih je javnosti ponosno predstavila Občina Dolina. Naravni rezervat Doline Glinščice je bil ustanovljen leta 1996, z leti pa se je porodila potreba po novem sistemu informiranja in označevanja, ki bi obiskovalcem omogočal lažjo orientacijo in spoznavanje krajine.

Občina Dolina je tako nove table vključila v čezmejni projekt Engreen 2, ki ima sicer kot glavni cilj postavitev zelene infrastrukture med Italijo in Slovenijo. Po Dolini Glinščice stoji 21 novih tabel, naložba je bila vredna 90.000 evrov. Vse dejavnosti projekta, ki zaobjema znatno širše območje, so bile deležne 750.000-evrskega financiranja.

»Naša dolina je s tablami postala še bolj prepoznavna, kot je itak že,« je med predstavitvijo na kolesarski stezi pri Dragi dejal dolinski župan Aleksander Coretti in se pri tem zahvalil vsem, ki so omogočili projekt.