Novi laboratoriji za kakovostnejšo ponudbo

Tržaška univerza se pripravlja na predajo namenu štirih novih laboratorijev, treh didaktičnih in enega raziskovalnega. S 390 tisočimi evri, od katerih jih je 250 tisoč prispevala Dežela Furlanija - Julijska krajina, ostalo pa bo v blagajne prispelo iz nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), bodo posodobili dotrajane prostore, ki se nahajajo v različnih poslopjih univerzitetnega kampusa. S sodobno opremo bodo obogatili že zelo prikupno ponudbo akademskega leta 2022-2023, ki je med najbolj naprednimi v Italiji.

»Konkurenčnost našega vzgojnega sistema je danes zelo pomembna,« je včeraj na uradni predstavitvi laboratorijev povedala deželna odbornica Alessia Rosolen, »in ponudba, glede na porast števila vpisanih, je očitno zanimiva. Visoka izobrazba se razvije prav z raziskovanjem, ki ga Dežela redno podpira.« Prenovo je univerza sicer načrtovala še pred pandemijo in nastankom NOO, je na predstavitvi povedal rektor Roberto Di Lenarda: »Z bogatejšo izobraževalno ponudbo stremimo po tem, da dohitimo druge evropske države.«

Univerza bo po nove imela laboratorije dronov, mikroskopije, eksperimentalne fizike in BAQlab, to je raziskovalni laboratorij za mikroorganizme in kakovost zraka.

Obnovitvena dela izvaja univerza v okviru triletnega financiranja Dežele FJK v višini 1.450.000 evrov. Novosti v kampusu se kot rečeno obrestujejo. »V napredni ponudbi je ključ za uspeh. Zasluge za porast vpisov gre pripisati obogatitvi vsebin in dejavnostim ter številnim raziskovalcem, uveljavljenim na mednarodni sceni,« je ponudbo pohvalil Di Lenarda.