Novi skupni občinski tajnik, stari znanec

Novi občinski tajnik, znan obraz. S prvim septembrom bo tajniško službo v petih tržaških občinah vodil Giampaolo Giunta. V Trst prihaja iz Umbrije ali točneje Ternija, kjer je nazadnje opravljal navedeno funkcijo, tukajšnje kraje pa dobro pozna. Med letoma 2007 in 2015 je namreč kot tajnik Občine Devin-Nabrežina že deloval tudi na repentabrskem in zgoniškem območju.

Njegov glavni štab bo v Trstu, kateremu bo namenil približno 80 odstotkov svojega časa, preostale ure si bo delil med Miljami, Dolino, Zgonikom in Repentabrom. Edina izjema ostaja Devin-Nabrežina, kjer nalogo izvršuje Simone Bortolan. Peterica občin je prvič združila moči leta 2018,ker so se pred tem dolgo soočali s splošnim pomanjkanjem občinskih tajnikov. Po januarski upokojitvi tajnika Santija Terranove pa je bilo treba poskrbeti za nov dogovor. Tega morajo najprej odobriti v posameznih občinskih svetih, nato pa je na vrsti skupen podpis. V petek so ga na spletnem zasedanju kot prvi soglasno odobrili repentabrski občinski svetniki. Septembra bodo sklep izglasovali še ostali. Nova konvencija bo stopila v veljavo 1. oktobra, veljala pa bo do 30. septembra 2026. Skupnega občinskega tajnika sicer izbere tržaški župan.

V okoliških občinah sicer dodaten problem predstavlja znanje slovenščine. »Zaščitni zakon 38/2001 in občinski statut narekujeta, da mora občinski tajnik obvladati slovenski jezik,« je spomnila repentabrska županja Tanja Kosmina. Če je tovrstna strokovnih figur že na splošno malo, slovenskih sploh ni. V okoliških občinah se zato nanj v glavnem oprejo za občinske svete ali zahtevnejše postopke, sta potrdila tudi dolinski župan Sandy Klun in zgoniška županja Monica Hrovatin. Za vse ostalo pa računajo na pomoč podtajnikov, ki so si z leti nabrali vrsto dragocenih strokovnih izkušenj in nimajo kaj zavidati občinskim tajnikom.