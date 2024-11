Novinarji nagradili podjetni in solidarni Trst

Tržaški podjetnik Enrico Samer je prejemnik letošnje nagrade zlati sv. Just, ki jo podeljuje enotni deželni novinarski sindikat Assostampa. Posebno priznanje pa so novinarji podelili Tržaški solidarnostni mreži, ki združuje sedem krajevnih organizacij, aktivnih na področju sprejemanja beguncev.

Kdo je Enrico Samer

Enrico Samer (1957) je predsednik in glavni izvršni direktor podjetja Samer & Co Shipping, tržaške logistične družbe, ki doma in v tujini zaposluje 600 ljudi in je s tako imenovano pomorsko avtocesto povezala Trst in Turčijo.

Je pa tudi mecen in podpornik zlasti športnih (na primer plavalnih in vaterpolskih) ekip. Letos je z lastnimi sredstvi uresničil nov športni center Trieste Campus. Predsednik republike Sergio Mattarella ga je pravkar odlikoval z redom vitez dela.

Pomoč migrantom

Tržaška solidarnostna mreža (Rete solidale Trieste) nudi prvo in najosnovnejšo pomoč migrantom, ki po balkanski poti prihajajo v Trst. Dan za dnem med drugim pomaga ljudem na trgu pred železniško postajo in redno opozarja na težave in pomanjkljivosti krajevne politike sprejemanja. Sestavljajo jo Skupnost San Martino al Campo, valdeška diakonija in organizacije DONK, ICS, International rescue Committee, Linea d'Ombra in No name kitchen.

Z letošnjimi nagrajenci smo idejno povezali podjetni in solidarni Trst, je ob razglasitvi zmagovalcev dejal deželni predsednik sindikata Carlo Muscatello: oba elementa sta pomembna in morata v vsaki skupnosti hoditi z roko v roki. Podelitev bo v prihodnjih tednih kot tradicionalno v tržaški mestni hiši.