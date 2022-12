Novo poglavje za društvo Rdeča zvezda

Društvo Rdeča zvezda premore prenovljene, dejavnosti primernejše prostore. V petek so jih s slovesnostjo predali namenu. Prostori so bili dotrajani in potrebni globoke prevetritve. Stavbo, ki je sicer last zgoniške občine, je društvo sklenilo prenoviti s pomočjo prispevkov, ki jih je dodelila Dežela Furlanija - Julijska krajina na razpisu za izredno vzdrževanje društvenih prostorov. »Društvo je zaprosilo za prispevek potem, ko je občina odobrila prenovo stavbe,« je povedala zgoniška županja Monica Hrovatin, »s sklepom pa smo se odločili, da bo tudi občina prispevala k obnovi z deli, ki so bila nujno potrebna.« Okrog 15 tisoč evrov je tako občina prispevala za novo električno napeljavo in posodobljenje ogrevalnega sistema. »Ponosni smo na domače društvo. Odboru in članom želimo, da bi v prenovljenih prostorih bili čimbolj dejavni,« je še dodala županja, ki je s predsednico društva Katrin Štoka in drugimi člani na petkovi slovesnosti povabila javnost v svojo sredo.

Društvo je deželni prispevek v višini 24 tisoč evrov namenilo prenovi poda, sten, stranišč in prireditvene dvorane. Tu je nekoč stal oder, ki so ga dokončno umaknili. Tudi pisarna v nekdanjem zaodrju ima novo podobo s pultom in drugo opremo, ki vabi k družabnosti. Teh si sicer želijo v čimvečjem številu.

