Novoletno voščilo s skokom v morje (video)

V morju pri Čedazu se je tudi letos na prvi dan leta ponovil že ustaljeni obred - voščilo, ki ga oče in hči namenjata someščanom in drugim ljudem. Tržačan Mario Cigar, ki bo letos praznoval 82 let in hči Ilara, sta pred manjšo množico gledalcev skočila v morje in zaplavala novemu letu v čast. Za gospoda Maria je to bil že 60. novoletni skok v morje, pri čemer se mu je pred nekaj leti pridružila tudi hči Ilara.