O evakuaciji silosa in umiku migrantov še nič dorečenega

Današnje zasedanje odbora za javno varnost na tržaški prefekturi ni ponudilo nobenih otipljivih novosti v zvezi z napovedano evakuacijo silosa ob glavni železniški postaji oz. z alternativno namestitvijo njegovih nezakonitih stanovalcev.

Za mizo so ob tržaškem prefektu Pietru Signoriellu, ki ni želel dajati izjav, sedeli tržaški občinski odbornik za družine in šolstvo Maurizio De Blasio, predstojnik lokalne policije Walter Milocchi ter predstavniki skupine Coop Alleanza 3.0, ki so lastniki območja tržaškega silosa. Skupina je samo pred tednom dni vložila kazensko ovadbo zaradi vdora v stavbo in s tem dejansko sprožila postopek prisilne evakuacije migrantov, ki so tam našli zatočišče.

Na potezi je sedaj sodstvo, ki mora oceniti, kako naprej. Državno tožilstvo je sprožilo postopek, izid ovadbe pa ne bo takojšen (prav gotovo se nič ne bo premaknilo pred koncem avgusta), saj pritožnik – skupina Coop Alleanza 3.0 – ni izrecno zahteval izrednega ukrepanja. Predpostavke, da gre za kaznivo dejanje zoper neznane osebe obstajajo, vendar bo moralo tožilstvo ob koncu preiskave presoditi, ali bo zadevo dodelilo mirovnemu sodniku ali sodišču, ko bi obstajale oteževalne okoliščine. Šele nato bo organom pregona jasno, kako ravnati, se pravi, ali bodo prejeli pooblastilo za identifikacijo migrantov ali za njihov umik.

