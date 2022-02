O kmetijstvu na Krasu ... in Marsu

Ena od tem letošnje svetovne razstave Expo v Dubaju je trajnostni razvoj, v katerem odigrava posebno vlogo kmetijstvo. Predstaviti arabskim gostiteljem dobre prakse in najboljše izkušnje lokalnih akcijskih skupin po Italiji pa je bil eden od ciljev srečanja, ki ga je italijanski vladni organ CREA (promovira se kot najpomembnejša italijanska ustanova s področja agroživilskega raziskovanja) v torek priredil v italijanske paviljonu.

V delegaciji, ki sta jo vodila kmetijski minister Stefano Patuanelli in direktor CREA Stefano Vaccari, je bil tudi tehnični vodja GAL - LAS Kras Aleš Pernarčič. »Predstaviti so želeli tiste projekte lokalnih akcijskih skupin, ki prednjačijo po inovativnosti in trajnosti, ki spodbujajo in promovirajo krajevno kmetijsko in turistično ponudbo tudi v času po pandemiji,« nam je pojasnil Pernarčič med sprehodom po naselju Expa. »Mi smo kandidirali s skupkom projektov pod imenom trieste.green, pod okriljem katerega promoviramo lokalne turistične pakete in agroživilske proizvode.« Gradivo o izbranih projektih posameznik lokalnih akcijskih skupin so združili na interaktivnem zemljevidu in v več promocijskih videospotih (objavljeni so na spletni strani reterurale.it).

Kmetijstvo je sicer zastopano v marsikaterem paviljonu, v nekaterih se že načrtuje obdelovanje »zemlje« ne Marsu ...