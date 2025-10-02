O openskem tramvaju tudi New York Times

Kdor se pogosto pelje z openskim tramvajem, dobro ve, kolikšno je zanimanje turistov zanj. V torek pa se je v spletni izdaji slavnega New York Timesa pojavil članek, ki bi lahko njegov sloves širil tudi onstran oceana.

Dopisnik Palko Karasz je namreč openski tramvaj uvrstil med peterico železniških izletov po Evropi, ki nudijo v jesenskem času najlepše razglede, in so obenem zlahka dosegljivi z drugimi javnimi prevoznimi sredstvi. Naš tramvaj se je znašel na seznamu v družbi železnice Centovalli, ki se vije po gorah Piemonta in Ticina, angleške proge Keighley and Worth Valley, alzaške vinske železnice ter portugalske panoramske proge MiraDouro.

Karasz opisuje Trst kot mesto z dunajskim priokusom, vendar ob Jadranskem morju. Openski tramvaj, zadnja preostala tramvajska proga v Trstu, pa »spominja na eleganco dobe, ko je Trst bil glavna luka avstro-ogrskega cesarstva«. Govor je seveda tudi o panoramskih razgledih na Trst, ki jih obiskovalci lahko občudujejo že na tramvajski vzpenjači. Omenja tudi, da je tramvaj spet začel obratovati pred nekaj meseci, po skoraj desetletnem premoru. Tržaški turistični urad bo novinarju hvaležen, ker ni omenil številnih tramvajskih nezgod, govor je le o »varnostnih posodobitvah«.

Avtor bralcem priporoča, da izstopijo pri openskem Obelisku, kjer se lahko ob čudovitih pogledih na morje sprehodijo po Napoleonski cesti. Omenja pa tudi daljše pohodniške ekskurzije po Krasu, »med kamnitimi potmi in kamnolomi«.