O pokopališču pri Sv. Ani tudi v slovenščini

Ob letošnji dvestoletnici pokopališča pri Sveti Ani sta si Občina Trst in pokopališki koncesionar Acegas zamislila niz projektov, ki bi obeležili zanimivo zgodovino osrednjega mestnega pokopališča.

Pokopališče prikazuje zgodovino Trsta v malem, zanj se vse bolj zanimajo tudi turisti, je bilo slišati v gledališču Verdi, kjer sta pristojna odbornica v tržaški mestni vladi Sandra Savino ter Massimo Carratù za podjetje AcegasApsAmga predstavila dosedanje dosežke. Nastali sta knjiga, ki predstavlja zgodovino in znamenitosti glavnega tržaškega pokopališča, ter spletna stran cimiterosantannatrieste.it, ki obiskovalcem nudi praktične informacije za obisk pokopališča in jih opozarja na tamkajšnje znamenitosti. Spletna stran bralce nagovarja tudi v angleščini in slovenščini.

Med omembe vrednimi znamenitostmi pokopališča, sta poudarila Savino in Carratù, je na primer grobnica družine Sartorio. Dele nagrobnega spomenika je namreč zasnoval Giuseppe Sanmartino, ki je bolj znan kot avtor kipa Cristo velato – mojstrovina se nahaja v Neaplju. Na zemljevidu znanih grobnic pa najdemo tudi grob tržaškega antifašista Pinka Tomažiča, s pripisom »padel v odporniškem gibanju«.