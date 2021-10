O rimskem osvajanju Krasa

V prostorih znanstveno-speleološkega muzeja Briškovske jame je od danes na ogled razstava Po Ogleju: rimsko osvajanje Krasa (2.–1. stoletje pr. Kr.), ki je nastala, potem ko so na območju Krasa odkrili in raziskali tri vojaške utrdbe iz časa rimske republike. V Briščikih torej razstavljajo najdbe, ki pričajo o prisotnosti rimskih taborov na tržaškem Krasu ter o širjenju rimskega ozemlja proti vzhodu, po ustanovitvi Ogleja leta 181 pr. Kr.

Poleg ostankov iz oglejskih in ljubljanskih najdišč bodo na ogled tudi žebljički, amfore in drugi ostanki z območja dolinske občine. Na Koromačniku blizu Krmenke so namreč arheologi odkrili velik rimski vojaški tabor. Poleg Občine Dolina sodelujejo pri pravkar odprti razstavi še planinsko društvo Società Alpina delle Giulie, Mednarodni center za teoretsko fiziko Abdusa Salama in Inštitut za arheologijo Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Razstavo bodo danes odprli ob 10. uri, ob 15.30 pa prirejajo vodeni ogled (rezervacije zbirajo na spletni strani www.grottagigante.it). Arheološki eksponati bodo ostali v prostorih muzeja Briškovske jame do 28. februarja s sledečim urnikom: od četrtka do nedelje od 10. do 16. ure.