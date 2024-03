O škodljivosti žičnice bodo poročali v Rimu

Odbor No ovovia bo jutri ob 11. uri v dvorani evropskega predstavništva v Rimu predstavil peticijo, ki jo je množica občanov podpisala decembra in je namenjena Evropskemu parlamentu, da bi premislil financiranje projekta s sredstvi iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

»V treh tednih smo zbrali 10.350 podpisov,» je bila z rezultatom zadovoljna Gabriella Robba. Pri odboru so še vedno prepričani, da projekt žičnice ne zadošča minimalnim okoljevarstvenim in ekonomskim standardom, ki bi opravičevali gradnjo. Srečanje v Rimu bo priložnost, da to predstavijo na državni ravni, ob sebi pa bodo imeli tudi državne predstavnike okoljevarstvenih organizacij, in sicer WWF in Legambiente, prisotni bodo tudi predstavniki ljudskega observatorija NOO, CGIL in ActionAid. Dogodku bo mogoče slediti v živo na Facebook strani odbora No ovovia.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.