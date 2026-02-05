O slovenskih jaslih pri Sv. Ivanu odločajo politični manevri

Pomanjkanje politične volje za odprtje slovenskega oddelka jasli v nastajajočem kompleksu pri Sv. Ivanu vse bolj razburja slovensko skupnost, ki z naraščajočim razočaranjem spremlja zadnje politične manevre okoli projekta. Namesto jasnih odločitev se razprava znova zapleta v medstrankarska obračunavanja.

Iskro je zanetila županova izjava, da bo glasoval proti vsemu, kar predlaga Valentina Repini (DS). Ta je namreč na ponedeljkovi seji mestnega sveta vložila amandma k sklepu o modelu upravljanja rojanskih in svetoivanskih jasli, s katerim je predlagala, da se preveri dejansko povpraševanje po slovenskih jasli, in da se, če bi bilo to zadostno, pravočasno prilagodijo postopki vpisa za šolsko leto 2027/2028. Desna sredina je, z izjemo Angele Brandi (Naprej, Italija), ki odprtje slovenskih jasli podpira, predlog zavrnila. Na presenečenje mnogih je proti amandmaju glasoval tudi župan Dipiazza.

Na županove izjave, da glasuje proti vsemu, kar predlaga Repinijeva, so se včeraj kot prvi odzvali vodje svetniških skupin DS, ki so v izjavi za javnost izrazili ogorčenje nad osebnim napadom na Valentino Repini. Spomnili so, da je bila Repinijeva na zadnjih volitvah najbolj množično podprta, z več kot 600 preferenčnimi glasovi, in da je znana po resnem in spoštljivem pristopu. »Mestna svetnica je prosila le, da se z anketo preveri dejansko povpraševanje po slovenskem oddelku. In ker pri Sv. Ivanu že obstaja slovenski vrtec, je prošnja po ustanovitvi slovenskega oddelka popolnoma samoumevna,« so zapisali vodje opozicije, ki so obsodili županov napad. Ta je po njihovem mnenju nesorazmeren in kaže na pomanjkanje politične kulture.

Podporo Repinijevi je izrazila tudi pokrajinska koordinacija Slovencev v DS, ki je poudarila, da je nesprejemljivo, da župan predlogov ne obravnava vsebinsko, temveč glede na predlagatelje. Pokrajinska koordinatorka Alenka Vazzi je opozorila, da so županove izjave še posebej neprimerne, saj Repinijeva slovi po vsestranski korektnosti.

Pokrajinski odbor Skgz je ostro obsodil zadnja županova dejanja, ki po njihovem mnenju potrjujejo nasprotovanje pravicam slovenske narodne skupnosti v Trstu.