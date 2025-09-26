O smradu tako v dolinskem občinskem svetu kot z občani

»V sredo, 1. oktobra, sem sklical izredni občinski svet. V gosteh bomo imeli novega predsednika družbe Siot-Tal Alessandra Gorlo, povabil pa sem tudi deželnega odbornika za okolje Fabia Scoccimarra,« je na včerajšnjem dolinskem občinskem svetu napovedal dolinski prvi mož Aleksander Coretti. Izhodišče bo študija iz leta 2019, ki ocenjuje opravljene dejavnosti in prizadevanja za zajezitev smrdljivih izpustov, ki se redno širijo iz rezervoarjev, v katerih družba skladišči nafto. Izvedla jo je skupina strokovnjakov - tehniki iz agencij Arpa FJK, Veneta in Apulije v sodelovanju s tržaško univerzo - na pobudo Občine Dolina in jo je finančno podprla Dežela FJK.

Sledilo bo srečanje z občani v občinskem gledališču v Boljuncu, kot sta na ponedeljkovem srečanju željo nakazala ravno Gorla in Scoccimarro.

Na včerajšnjem zasedanju so občinski svetniki (z vzdržano opozicijo, proti je glasoval le Marchesich) sprejeli konsolidirani zaključni račun za leto 2024, ravno tako spremembo v proračunu. Odbornica Luciana Depolo je poročala tudi o novih rokih za plačilo pristojbine Tari. Zaradi prilagajanja programske opreme so za dva tedna premaknili plačilni rok - prvi obrok bo mogoče plačati do 15. oktobra, drugega do 17. novembra, tretjega pa do 16. decembra (v enem obroku do 15. oktobra).