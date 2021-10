O spominu in pravičnosti pri spomeniku padlim v NOB

»Kdor pozabi na svojo zgodovino, temu se zgodi, da jo mora ponoviti.« Takega mnenja je predsednik Zveze združenj borcev NOB Marijan Križman, ki se je udeležil današnjega pohoda ob dolinskih spomenikih padlim v narodnoosvobodilnem boju. Dogodek, ki so ga priredile krajevne sekcije VZPI-ANPI skupaj z Združenjem borcev za vrednote NOB iz Postojne, se je sklenil pri osrednjem občinskem spomeniku v Dolini. Tam je o spominu in zgodovinski resnici ter o vrednotah antifašizma poleg Križmana spregovoril predsednik tržaškega VZPI-ANPI Fabio Vallon. Zgodovinar Borut Klabjan je imel slavnostni govor. Občinstvo je pozdravil dolinski župan Sandy Klun, za kulturni spored so poskrbeli vokalna skupina Brkinci iz Postojne, pevka Martina Feri in glasbenika Ivo Tull ter Samo Ferluga.

»Gre za pomembne pobude, ki obujajo kolektiven spomin in težijo k pravičnosti,« je take manifestacije, kot je bila včerajšnja, ocenil Vallon. Pojma spomina in pravičnosti sta tesno povezana, saj »se je treba spomniti, da so se nekateri borili na pravi strani, drugi pa na napačni«.