O tehnopolitiki in drugih spremembah

Med 6. in 11. majem bo v Trstu na več kot 20 lokacijah zaživel 9. Festival Scienza e Virgola, posvečen predvsem znanstvenim publikacijam in medijskemu širjenju znanosti. Organizira ga Visoka šola za napredne študije Sissa, njegov umetniški vodja je pisatelj in fizik Paolo Giordano, znanstveni direktor pa Nico Pitrelli. Letos nosi festival, ki ga podpirajo Dežela Furlanija - Julijska krajina ter fundacije Casali, Pezcollet in Pittini, Airc, Telethon in drugi, podnaslov Tehnopolitika in druge spremembe: nova ravnovesja planeta.

Ta ponuja celo vrsto srečanj, predstav, debat, delavnic in predvajanj, namenjenih hitrim spremembam na področju komunikacije, od algoritmov na družbenih omrežjih do umetne inteligence. V kavarnah, knjižnicah, na šolah, v zaporu in v domovih za starejše občane bodo priredili srečanja za poljudno širjenje znanosti in o temah, kot je na primer odnos, ki ga ima človek do hrane. Na festivalu bodo tako predstavili šest novih publikacij, eseje Massima Recalcatija, Alessandra Magrinija, Martine Ardizzi in Giorgie Bollati ter nagrajena dela Martina MacInnesa in Kristofferja Hattelanda Endresena.

Ampak še druga znana imena sestavljajo seznam gostov festivala, na primer Antonella Viola, Alessandro Aiuti, Luca Misculin, Roberto Trotta in Matteo Lancini. Vrhunec bo v nedeljo, 11. maja, ko bodo na festivalu gostili podelitev prve nagrade namenjene esejem Premio Strega Saggistica.Popoln program festivala je na spletni strani www.scienzaevirgola.it.