O usodi tovarne Wärtsilä prihodnjo sredo v Rimu

Datum težko pričakovanega vladnega sestanka za prihodnost tovarne Wärtsilä pri Boljuncu je le padel. Na italijanskem ministrstvu za gospodarski razvoj bodo o usodi 451 delavcev obrata in še enkrat toliko zaposlenih v povezanih dejavnostih spet razpravljali prihodnjo sredo, 7. septembra. Srečanje bo vodil minister Giancarlo Giorgetti, udeležili pa se ga bodo predstavniki vodstva finske multinacionalke, lastnice tovarne, ki hoče proizvodnjo preseliti »domov«, na Finsko, sindikati in predstavniki deželne vlade FJK.

Tržaški pokrajinski voditelji sindikatov kovinarjev Fim Cisl, Fiom Cgil in Uilm Uil Alessandro Gavagnin, Marco Relli in Antonio Rodà so vse bolj vztrajno pritiskali. Danes dopoldne so se s predstavniki enotnih sindikalnih predstavništev (Rsu) mudili pri tržaškem prefektu Annunziatu Vardèju, neuradno pa so se sestali tudi s predsednikom deželne vlade Massimilianom Fedrigo. Hoteli so, da do sestanka pride pred 14. septembrom, ko bosta pretekla dva meseca od sporočila o selitvi proizvodnje in mora lastnica po zakonu predložiti poslovni načrt s predlogi o omilitvah posledic zaprtja tovarne.

Prefektu so sicer obljubili, da boj za prihodnost tovarne ne bo prekoračil meje zakonitosti. Gre sicer za skupno željo. Vardè je spet potrdil, da podpira bitko delavcev, podpore pa ne more zagotoviti, če pride do kršitve zakona. Gavagnin, Relli in Rodà so potrdili, da nameravajo storiti vse, kar lahko, vendar v mejah dovoljenega. Ne bodo torej prekinjali prometa, postavljali pregrad na cesti in podobno. Kot poudarjajo od samega začetka nočejo, da bi se zaposleni znašli v nevarnosti ali tvegali hujše pravne posledice.