Ob 10.30 začetek regate, spremljali jo bomo v živo

S topovskim strelom se bo danes ob 10.30 začela 57. regata za Jesenski pokal, kot se še vedno imenuje jadralna preizkušnja Barcolane. Na startu bo 1865 jadrnic vseh velikosti. Regati lahko sledite v živo na naši spletni strani.

Predvidoma bo vetra malo, ob šibkem vzhodniku bo samo najbolj tehnološkim (in največjim) jadrnicam ter najsposobnejšim posadkam uspelo zapluti v ospredje.

Vse razen ponovne, tretje zaporedne zmage jadrnice Arca SGR Tržačana Furia Benussija bi bilo presenečenje, čeprav je Barcolana že večkrat poskrbela tudi za senzacije. Med glavnimi izzivalci bosta Benussijeva 18-letna hčerka Marta na istoimenski jadrnici ter Prosecco DOC Shockwave 3 pod vodstvom Mitje Kosmine.

Regata se bo začela pred Barkovljami, prva boja pa bo pred Debelim rtičem, ob slovenski meji. Po desnem zavoju bo prav kmalu sledila že druga boja, ki je tam postavljena, da najhitrejše jadrnice, namenjene proti tretji boji, loči od ostale množice jader, usmerjene proti prvi. Približno vzporedno s prvim delom trase se bodo jadrnice vračale nazaj proti Miramaru, nasproti katerega bo tretja boja. Tam bodo obrnile proti Barkovljam, kjer bo četrta boja, sledil bo zadnji sprint do cilja pred mestnim nabrežjem. Približno eno uro po prihodu zmagovalcev bo na pomolu Audace na vrsti nagrajevanje.

V preteklih dveh letih je kot omenjeno slavila jadrnica Arca SGR (na njej je bila z Benussijem tudi mlada Marta, ki je lani med plovbo proti cilju prevzela krmilo), lansko regato je preplula v uri in 28 minutah. Drugi je bil že spet Kosmina (Prosecco DOC), tretja pa jadrnica Fiamme gialle Nice (krmar Paolo Cian).