Ob 25. aprilu tudi sprevod z antifašističnim praznovanjem

Da bo 25. april res praznik, so se pri Odboru za 25. april odločili, da ob vsakoletni proslavi v Rižarni priredijo sprevod po mestu, pravo ljudsko, enotno in antifašistično praznovanje z glasbo in druženjem. Sprevod bo startal pri Sv. Jakobu ob 16.30 in se po mestnih ulicah mimo Garibaldijevega trga, po Ulici Carducci in Valdirivo spustil do nabrežja in Velikega trga.

Novost so včeraj v dvorani Xenia na mestnem nabrežju napovedali predsednik tržaškega VZPI-ANPI Fabio Vallon, profesorica sodobne zgodovine na Univerzi v Trstu in podpredsednica Inštituta Saranz Tullia Catalan, tržaški vodja sindikata CGIL Massimo Marega, predstavnik Odbora za zaščito ustave Pierpaolo Brovedani ter Renato Kneipp, predstavnik slovenske narodne skupnosti in predsednik Tržaškega partizanskega zbora Pinko Tomažič.

Fabio Vallon je spomnil, da se je odbor rodil jeseni leta 2024 z željo, da bi koordiniral in snoval dogodke, vezane na praznik osvoboditve, da bi temu povrnili pomen, ki se v zadnjih letih potiska vse bolj v ozadje. Danes šteje odbor več kot 35 članov - kulturnih društev, gibanj, sindikatov in strank, ki se upirajo poskusom, »da se odpor delegitimira in da se pomen 25. aprila razvrednoti«. Pri odboru si prizadevajo, da bi ob 25. aprilu v Trstu »praznovali in ne se ga spominjali«, saj gre za osvoboditev izpod fašizma in nacizma. »Namerno poudarjam fašizem in nacizem, ker se pogosto bolj poudarja nacizem in se pozablja na fašistično diktaturo. Torej osvoboditev od dvajsetletnega zatiranja, ki so ga trpeli ljudje v teh krajih,« je bil jasen Vallon.