Ob 25. novembru rdeče vrtnice, fotografije, filmi in predavanja

V dvorani Bazlen so včeraj predstavili program dogodkov, ki ga ob 25. novembru - mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami prireja Občina Trst z mrežo društev in združenj, ki so poskrbela za več informativnih in vzgojnih dogodkov. Nasilje nad ženskami je v porastu, vzporedno pa naraščata tudi ozaveščanje in število prijav, je ugotavljala vodja občinske službe za mlade in enake možnosti Carmela Barresi. »V zadnjem letu smo opazili vidno zmanjšanje starosti žrtev in tudi njihovih krvnikov, zato je treba ukrepati na najbolj plodnem področju naše družbe, to je pri otrocih in mladih. Prav njim moramo posredovati trdne vrednote, saj le tako lahko dosežemo trajne rezultate.«

Na pročelju tržaške mestne hiše bo od danes za teden dni visel transparent posvečen spoštovanju, ki je rdeča nit letošnjega 25. novembra, ravno tako bodo v občinskih uradih in strukturah poskrbeli za 100 t.i. »zasedenih mest«, za ženske, ki jih danes ni več med nami.

V torek, se pravi 25. novembra, bo ob 10. uri Veliki trg preplavilo 120 rdečih vetrnic, vsaka bo nosila sporočilo, ki so ga zapisali otroci iz jasli, vrtcev, osnovnih šol in rekreacijskih središč. Neptunov vodomet bo obsijan z vijolično barvo, v rdečem siju pa bo vodomet na Montuci, se pravi na vrhu stopnišča nad Goldonijevem trgu.

V središču Toti (Trg Cattedrale 4/a) bo med 17. in 19. uro srečanje o dinamikah nasilja po spolu - prepoznati ga in ga spremeniti (v organizaciji Mimma Dreams), v dvorani Fittke za občino bodo ob 16. uri odprli fotografsko razstavo Circle Giulie Venus posvečeno pozitivnim in močnim bojevnicam.

Društvo Magnolia bo za dva razreda srednjih šol priredilo srečanje s psihoterapevtom in delavnico samoobrambe. Center proti nasilju Goap pa bo v kinu Ariston ob 20.30 predvajal dokumentarni film Tata, ob isti uri bo v prostorih Kleine Berlin društvo Dedalo ponudilo predstavo Il mio Barbablu.