Ob dnevu žensk shod feministk

Danes obeležujemo mednarodni dan žensk. Ob tej priliki bodo na tržaške ulice stopile feministke kolektiva Non una di meno. Shod bo ob 15.30 krenil s Trga Hortis, kolektiv pa poziva, naj danes vse delavke stavkajo in tako opozorijo na pravice, ki jih ženske še nimajo, in na nasilje, ki ga doživljajo na svoji koži.

Ženske žrtve nasilja se lahko po pomoč obrnejo s klicem na interventno številko 112. Lahko se tudi direktno zglasijo na tržaški kvesturi, v primeru nevarnosti lahko z varnostnimi organi stopijo v stik tudi prek aplikacije YouPol, ki omogoča komuniciranje policijo ali karabinjerji prek SMS sporočil. Potem sta tu še roza telefon 1522 ter center Goap, ki odgovarja na telefonsko številko 040 3478778. Na tržaški kvesturi lahko ženskam žrtvam nasilja spregovorijo v sobi Daphne, z varno sobo razpolaga tudi tržaško poveljstvo karabinjerjev v Istrski ulici.