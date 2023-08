Ob domačih letos tudi medvaške karjole

Najlepše in najhitrejše kraške karjole so včeraj zasedle repenski plac in travnik ob njem. Pod žgočim soncem se je v prvih popoldanskih urah zbralo petnajst tekmovalnih karjol v štirih kategorijah. V lepoti in hitrosti so se za zmago potegovali otroci do 10. leta, mladi od 11. do 16. leta in odrasli ter še tekmovalci v novi kategoriji medvaških karjol. Iznajdljive stvaritve je ocenila tajna žirija.

Dogodek so si zamislili mladi prebivalci kraške občine leta 2009. »Postala je že ustaljena navada, ki vsako leto pridobi v odmevnosti,« je na kraju dogajanja povedala repentabrska županja Tanja Kosmina, »poseben trenutek za celotno skupnost, ki inovativnost združuje z lokalnimi navadami, saj je karjola del kmečkega življenja še danes, ko nam pri pridelovanju zemlje pomaga tehnologija. Obenem gre za okolju prijazen dogodek, spoštljiv do narave, brez onesnažujočih motorjev.« Karjola Challenge so namreč tudi tokrat priredili mlajši prebivalci občine z lokalnim društvom Kraški dom in Občino Repentabor. Letos so kot novost uvedli »medvaške karjole«, tako so v Repen pripeljali na primer karjolo iz Trebč z naslovom Corona Express in vabilom na pivski praznik, otok Palma de Križ, s katerim so Križani želeli Repencem pokazati lepoto svoje vasi ob morju, ter skrbno izdelan zemljevid s posledicami podnebnih sprememb, za katerim je stal boljunski Lovro.

Več o tekmovanju in zmagovalcih v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.