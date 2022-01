Ob izbruhu podvodnega vulkana tudi pri nas »mali zračni tsunami«

V soboto, 15. januarja 2022, ob 5:10 po srednjeevropskem času, je v bližini tihomorskega otoka Tonga izbruhnil podvodni ognjenik, ki je pepel pognal 20 kilometrov v zrak. Izbruh je bil tako silovit kot potres z magnitudo 5,8. Po svetu so na več območjih izdali opozorilo pred tsunamiji - v jugovzhodnem dela Avstralije, na Japonskem, zahodni obali ZDA in Kanade.

Posledice izbruha so zabeležile tudi vremenske postaje Agencije Republike Slovenije za okolje, ki so v večernih urah, približno 16 ur po izbruhu, zaznale dvig zračnega tlaka, so zapisali na Arsu. Okoli 2. ure ponoči nas je nato dosegel tudi 2. val.