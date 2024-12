Ob močni burji poleg običajnih težav tudi požar

Gasilci so danes na Tržaškem od 8. ure do 16.30 zaradi burje opravili kakih dvajset intervencij. Na delu so štiri ekipe, dve iz Trsta in po ena z Opčin in Milj ter avtolestev in žerjav. Burja je med drugim podrla nekaj dreves, lomila veje in poškodovala strešne kritine ter nekatere objekte. Na območju proseške železniške postaje se je vnel požar, ki je zajel zlasti grmičevje. Gasita ga dve tržaški ekipi.

Burja se je danes na Tržaškem zlasti v popoldanskih urah okrepila in dosegla najvišjo hitrost malo pod 100 kilometrov na uro. Pihala bo še jutri, ko pa bo postopno že nekoliko slabela, in v prihodnjih dneh do vključno nedelje.