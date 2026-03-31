Ob nasprotovanju opozicije odobrili 40 milijonov težak rebalans proračuna

Skoraj 40 milijonov evrov težka sprememba proračuna je na včerajšnji seji občinskega sveta sprožila burno razpravo in odprla vprašanja o preglednosti porabe javnega denarja. Medtem ko je desnosredinska večina potezo predstavljala kot nujen korak za pospešitev investicij in razvoja, je levosredinska opozicija opozarjala ne nejasne postavke, manjkajoče projekte in sporne dodatne amandmaje, ki so se v rebalansu pojavili tik pred glasovanjem. Kljub polemikam je bil ta izglasovan, leva sredina je glasovala proti.

Drugi rebalans v tem letu je predstavil pristojni za finance v mestni vladi Everest Bertoli, ki je dejal, da je največji delež - približno 34 milijonov - namenjen investicijam, pri čemer pomemben del izhaja iz presežka iz leta 2025. Med ključnimi projekta so vlaganja v digitalizacijo, prometno infrastrukturo, šole, športne objekte in kulturne programe. Med drugim so zagotovljena sredstva za kopalno sezono, športne dejavnosti in delovanje občinske uprave.

Kljub temu razprava ni minila brez zapletov. Stefano Ukmar (neodvisni član DS) je opozoril na neskladja med načrtovanimi in dejansko financiranimi projekti. Izpostavil je tudi vprašanje dodatnih 232.000 evrov, ki so bili v proračun vključeni, ne da bi s tem prej seznanili občinski svet. Bertoli je te očitke zavrnil in pojasnil, da gre za običajne postopke prilagajanja proračuna. Po njegovih besedah se finančni računi sproti dopolnjujejo glede na razpoložljiva sredstva in napredek v projektih.

Kritičen je bil tudi Riccardo Laterza (Zdaj Trst), ki je ocenil, da se kljub več deset milijonom evrov razpoložljivih sredstev številni napovedani projekti ne uresničijo, medtem ko osnovna infrastruktura mesta vse bolj propada. Laterza je spomnil, da v kapitalskem delu proračuna 27 milijonov evrov predstavlja vezan presežek iz prejšnjega leta, dodatnih šest milijonov pa prihaja iz transferjev. V ospredje pa je postavil tudi vprašanje prioritet. Na slabo stanje mestnih ulic in pločnikov je opozorila Rosanna Pucci (DS). »Trst postaja luknjast kot sir,» je bila slikovita. Ob tem je dodala, da skrbi vzbujajo tudi javne izjave znotraj same mestne vlade. Eden od odbornikov je namreč javno opozoril, da za vzdrževanje cest prejema premalo sredstev iz proračuna, kar nakazuje na notranja nesoglasja glede razporejanja denarja.

Opozicija je opozorila tudi na širši problem politične kulture upravljanja: številne napovedi projektov, ki se nato ne uresničijo, ter ponavljajoče se prerazporejanje sredstev iz leta v leto. Po njihovem mnenju to ustvarja lažen vtis aktivnosti in zavaja javnost, medtem ko konkretni rezultati na terenu niso vidni.