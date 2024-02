Ob nastopu družbe MSC preložili sestanek v Rimu

Predvidenega sestanka o prihodnosti boljunske tovarne finske družbe Wärtsilä jutri v Rimu ne bo. Po ponedeljkovi novici o zanimanju logističnega podjetja MSC za območje in 300 delavcev, ki prejemajo nadomestilo za čakanje na delo, veje po tržaških sredinah dokajšen optimizem, četudi s kakšnim pomislekom, ministrstvo za podjetništvo pa se očitno pred vsakršnim zasedanjem hoče soočiti z novim interesentom.

Petina svetovnega prometa

V ponedeljek zvečer je švicarski milijarder italijanskega rodu Gianluigi Aponte, ustanovitelj skupine MSC, nepričakovano oznanil, da je s finsko Wärtsilo dosegel dogovor o boljunskem obratu in o delavcih, katerim preti brezposelnost. Njegovi načrti za nekdanjo tovarno motorjev so ambiciozni. Skupina MSC vlaga v zadnjih letih zajetne vsote v kopensko logistiko nasploh, predvsem pa v železnice. Leta 2020 je skupina ustanovila železniško podjetje Medway, ki obratuje v več evropskih državah, predvsem na srednjeevropski osi med Belgijo, Nizozemsko, Nemčijo, Avstrijo in Italijo. Pred leti je skupina MSC ustanovila tudi podjetje Medlog, ki se ukvarja s tovorom pred in po plovbi na ladjah MSC. Lani jeseni pa je skupina Aponteja odkupila večinski delež podjetja Nuovo Trasporto Viaggiatori, lastnice in upraviteljice hitrih vlakov Italo.

Skupina MSC bi boljunski obrat prevzela prav za potrebe kopenske logistike. Apontejeva namera je, da bi v nekdanji tovarni motorjev gradili tovorne vagone. Ustanovitelj logističnega konglomerata je dejal, da bi v Boljuncu proizvajali posebne vagone, ki omogočajo prevažanje težjih tovorov. Za potrebe novih dejavnosti na območju tovarne bi ponudili zaposlitev vsem 300 delavcem, katerim preti brezposelnost po odločitvi Wärtsile, da preneha s proizvodnjo pri Boljuncu.