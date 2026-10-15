Ob obletnici literarni vikend

Ob 45. obletnici knjižnice Pinko Tomažic in tovariši pripravlja opensko kulturno društvo Tabor bogat literarni vikend, posvečen knjigi, poeziji, vizualni umetnosti, glasbi in gledališču. Od jutri do nedelje bodo v Prosvetnem domu odprli razstavo z glasbenim spremljevalnim programom in ponudili dve gledališki predstavi.Dogajanje bodo uvedli jutri ob 18.30 z odprtjem razstave del umetnice Lare Furlan Fragment 01 – Slovenska poezija / Vizualne interpretacije. Razstava izhaja iz osebnega izbora verzov slovenske poezije, ki jih umetnica preoblikuje v samostojne vizualne podobe. Pesmi, ki so med branjem v njej vzbudile določeno podobo, občutek ali posebno resonanco, postanejo izhodišče za nastanek vizualnih kompozicij, v katerih se beseda preoblikuje v podobo in odpira nov prostor za doživljanje poezije.

Odprtje bo spremljala glasba, za katero bo poskrbela Ambient live act Martina, ki bo z eksperimentalno glasbo ustvarila posebno atmosfero in dopolnila vizualno doživetje razstave. Ta bo na ogled tudi v soboto med 10. in 12. ter med 17. in 19. uro.Nedeljski program bo namenjen gledališču. Ob 10. uri bo v Mali dvorani na sporedu gledališka predstava PSST! To je knjižnica Gledališča Pravljičarna. Otroška predstava na zabaven in nevsiljiv način otroke popelje v svet knjižničnih pojmov (knjižničar, bralec, pesnik, pisatelj, ilustrator ...) in knjižničnega bontona. Vstop je prost.Popoldanske ure bodo posvečene Srečku Kosovelu. V okviru Kosovelovega leta bodo ob 18. uri predstavili avtorski projekt Eve Maver KOSOVEL KOT MI – Bodimo eno po duhu in ljubezni. Mladi Kosovel se v predstavi vrača med svoje ljudi in si želi resničnih besed v razparanem času, kakršen je bil njegov – in kakršen je morda tudi naš. V predstavi nastopajo Matija Kralj, Eva Maver, Daria Ivana Vitez, David Žerjal, Ženska vokalna skupina Adrija in Kiyan Mauri.

Priprave na praznovanje so se začele že poleti s prenovo prvega nadstropja Prosvetnega doma, kjer ima knjižnica svoj sedež. Dela je podprl Sklad Libero in Zora Polojaz. Prostore so prepleskali, zamenjali so vse luči, posebno pozornost pa namenili razstavni razsvetljavi v Mali dvorani. Prenova je prinesla tudi novo umetniško pridobitev. V otroški čitalnici je svoje mesto dobila stenska poslikava umetnice in domačinke Irine Goruppi, ki prikazuje krajevno dediščino ter priljubljene junake slovenske literature.