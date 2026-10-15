Pri Komnu novo črpališče za vodo

Župani petih kraških in brkinskih občin so včeraj s Kraškim vodovodom Sežana v Klaričih pri Brestovici pri Komnu odprli četrto črpališče. Naložba za 1,13 milijona evrov brez davka prinaša varnostno rezervo pri vodooskrbi Krasa, Brkinov in Slovenske Istre ter omogoča obnovo treh več kot 40 let starih vrtin. Komenski župan Erik Modic je ob odprtju spomnil na gašenje požara poleti 2022.

Črpalke surovo vodo iz globine desetih metrov pod morsko gladino potiskajo na 215 metrov nadmorske višine v vodarno Sela na Krasu v čiščenje. Objekt predstavlja prvi korak v več deset milijonov evrov vrednem projektu povezave sežanskega, koprskega, ilirskobistriškega in postojnskega vodovoda. Direkcija za vode je iz vodnega sklada prispevala milijon evrov brez davka, občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana pa so pokrile manjkajoči znesek. Začetki projekta pod vodstvom občine Komen segajo v leto 2005, izvajalci so vrtino izvrtali leta 2006, pristojni organi pa so uporabno dovoljenje izdali junija letos. Projektant in nadzornik Borut Hočevar je pojasnil, da tri črpalke v Klaričih zmorejo po 100 litrov na sekundo, ena pa 50, kar skupaj znaša 350 litrov na sekundo. Črpališče leži na najnižji točki v Sloveniji zunaj obale na dobrih 20 metrih nadmorske višine, vrtine pa segajo do 70 metrov globoko. Vir napajajo kraške padavine, v sušah pa podtalnica iz porečja Soče in Alp, zato vodovod ne uvaja redukcij, pritisk sladke vode pa preprečuje vdor morja. Črpalni preizkus leta 2008 je ob polnem delovanju treh starih črpalk iz nove vrtine prinesel povprečno 265 litrov na sekundo in potrdil izdatnost vodonosnika pri najmanj 565 litrih na sekundo, geološka poročila pa omenjajo potencial do 1000 litrov.