Nižje globe, a tudi strožje kazni

Italijanska vlada je v torek potrdila zakonsko uredbo z 294 členi, ki temeljito spreminja cestnoprometni zakonik iz leta 1992. Besedilo bo moralo najprej skozi parlamentarni postopek, zato je uveljavitev predvidena 1. januarja 2028. Ena najbolj opaznih novosti za voznike je vsekakor prenova sistema glob. Sedanjih 82 tarifnih razredov naj bi nadomestilo 21 razredov, številne najnižje globe pa bodo še nekoliko nižje, saj jih bodo zaokroževali navzdol. Znesek 26 evrov naj bi se denimo znižali na 25, 42 na 40, 83 oziroma 87 evrov pa na 80 evrov. Ukinjeno naj bi bilo tudi avtomatično dvoletno usklajevanje glob z inflacijo. Po drugi strani pa bodo strožje kaznovana nevarnejša ravnanja, med drugim vožnja brez obveznega zavarovanja.

Zakonska uredba spreminja tudi sistem kaznovanja prehitre vožnje, saj naj bi bila višina kazni bolj neposredno vezana na dejansko prekoračitev hitrosti. Sedanji predlog predvideva približno deset evrov za vsak kilometer na uro prek omejitve, v območjih z nižjimi omejitvami, denimo 30 ali 50 km/h, pa približno pet evrov na kilometer. Na nekaterih avtocestnih odsekih z najmanj tremi voznimi pasovi in sistemi za nadzor povprečne hitrosti bi lahko upravljavci dovolili hitrost do 150 km/h.

Za zmogljivejša električna kolesa bo predpisana čelada in registrska oznaka, za motorna kolesa pa tudi rokavice in ščitnik za hrbet. Občine bodo lahko za električne skiroje uredile parkirna mesta tudi na pločnikih, če bo zagotovljen varen prehod pešcev. Strožje bodo sankcionirane tudi predelave lahkih štirikolesnikov, ki jim omogočajo hitrosti nad dovoljeno mejo. Zgornja starostna meja za poklicne voznike avtobusov in tovornjakov naj bi se ob rednih zdravstvenih pregledih zvišala z 68 na 70 let.

Sistem vozniškega dovoljenja s točkami ostaja. Pri nekaterih težjih kršitvah bo mogoče izgubiti deset točk naenkrat, pri več hkratnih prekrških pa bo skupni odvzem praviloma omejen na 15 točk, razen če zakon predvideva tudi prepoved vožnje. Stroge ostajajo kazni za vožnjo pod vplivom alkohola ali drog, beg pred policijo, nezakonite dirke in pobeg s kraja nesreče.