Presoje ustreznosti madžarske naložbe ne gre razumeti kot opustitev projekta

Na včerajšnjem posvetu Adria Shipping Summit je beseda nanesla tudi na projekt madžarskega terminala na območju nekdanje rafinerije Aquila v Žavljah, ki je po spremembi oblasti na Madžarskem trenutno v fazi ponovnega preverjanja. Po 16 letih vlade Viktorja Orbana je nova madžarska vlada napovedala, da bo med drugim ponovno preučila gospodarsko, finančno in tržno vzdržnost nekaterih projektov. Tudi pri tržaškem terminalu naj bi želela podrobneje preveriti pričakovane učinke investicije.

Jens Peder Nielsen izvršni direktor Aquile, hčerinske družbe madžarskega Adriaporta, je poudaril, da takšna revizija po menjavi oblasti ni nujno znak opustitve projekta. Novi vladi je po njegovih besedah razumljivo dati čas, da ponovno pregleda projekte, ki jih je podedovala od prejšnje oblasti. Dodaten dejavnik je tudi sprememba pristojnosti znotraj madžarske vlade. Medtem ko se čaka na politično zeleno luč, se projekt pripravlja tudi na komercialni strani, je zagotovil Nielsen. Investitor je že podpisal več pisem o nameri, predvsem z logističnimi in trgovskimi akterji na Madžarskem, zanimanje pa prihaja tudi od podjetij, ki so že prisotna v tržaškem pristanišču.. »To je pri tako velikem projektu bistveno. Terminal ni zgolj gradbeni projekt, temveč mora biti še pred začetkom obratovanja vpet v širšo logistično mrežo in imeti zagotovljeno tržno zaledje,« je na posvetu dejal izvršni direktor Aquile Jens Peder Nielsen.