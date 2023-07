Ob prvi obletnici brez obljubljene rešitve

Ob današnji prvi obletnici napovedi množičnih odpuščanj in začetka stavkovnih aktivnosti so upali, da bodo prejeli pozitivne in spodbudne novice. Pričakovali so tudi načrt za ohranitev proizvodnje in delovnih mest v Boljuncu, a bodo morali nanj počakati še nekaj časa. Delavci tovarne Wärtsilä tako že 365 dni živijo v negotovosti in ne vedo kaj bo z njimi oktobra, ko jih namerava finska multinacionalka poslati na čakanje. Novosti sindikati pričakujejo do konca julija, je za Primorski dnevnik povedal Antonio Rodà (UILM).

Potem ko je lani delovno sodišče obnašanje Wärtsile označilo za protisindikalno in začasno preklicalo odpuščanje delavcev, se je multinacionalka na prvi pogled zavzela, da bi po selitvi proizvodnje v finsko mesto Vaasa, našla primernega akterja, ki bi prevzel boljunsko tovarno in ji zagotovil svetlo prihodnost. Kasneje se je izkazalo, da je edini Wärtsilin predlog zagonsko podjetje H2Energy, ki po mnenju trojčka sindikatov FIOM CGIL, UILM in FIM CISL ne bi moglo učinkovito upravljati s tako veliko tovarno, kot je tista v Boljuncu. Na mrtvi točki so pristala tudi vsa dosedanja pogajanja, zadnje je potekalo 26. junija na ministrstvu za podjetništvo v Rimu. Nekaj dni prej se je minister Adolfo Urso s sindikati sestal v Trstu, takrat jim je zagotovil, da vlada dela na iskanju podjetja, ki bi prevzelo boljunski obrat.

Vse glasnejše so informacije, da naj bi se za tovarno zanimal japonski mogotec Mitsubishi, minister Urso je omenjal tudi ustanovitev nove državne proizvodne verige, ki bi segla vse do Boljunca. Načrt za rešitev boljunske tovarne naj bi iz Rima po napovedih prišel do polovice julija, po besedah Antonia Rodaja pa ga gre pričakovati do konca tega meseca. Napotitve na čakanje sindikati vsekakor ne bodo sprejeli, dokler ne bo zagotovil o ohranitvi proizvodnje in delovnih mest v Boljuncu.